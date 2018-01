Halo 3 está disponível para teste, com convite O aguardado jogo Halo 3, seqüência da franquia de ação espacial feito pela Bungie Software, já está sendo testado, em versão beta, por um lote de usuários do console Xbox 360, da Microsoft. A opção de teste é apenas para um grupo de usuários selecionados. O novo jogo só deve chegar ao mercado no início de 2007. Segundo a Microsoft anunciou, uma versão melhorada de Halo 2, que foi lançado inicialmente só para o primeiro Xbox, deve ganhar uma versão melhorada do jogo.