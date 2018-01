'Halo 3' fatura US$ 300 milhões em uma semana

A Microsoft informou nesta semana que seu jogo Halo 3 faturou US$ 300 milhões pelo mundo em sua primeira semana de vendas, tornando-se um dos jogos mais vendidos do ano e ajudando a quase dobrar as vendas do console Xbox 360. Veja também: Halo 3 é bem recebido pela crítica especializada A notícia vem logo depois de a empresa anunciar que o capítulo final da série Halo movimentou US$ 170 milhões em vendas nas primeiras 24 horas nas prateleiras, em 25 de setembro. O game é crucial para a estratégia da Microsoft de estabelecer dominância num mercado que movimenta US$ 30 bilhões anualmente e que foi dominado pela Sony nos últimos anos. A Microsoft compete ainda com o console Wii da Nintendo, o mais vendido da nova geração. Segundo comunicado da Microsoft, "relatórios iniciais de varejistas mostram que o console (Xbox 360) teve sua venda dobrada em comparação com as semanas anteriores ao lançamento de Halo 3". A empresa não comenta, mas números da indústria mostram que a empresa vendeu 277 mil unidades do Xbox 360 nos Estados Unidos em agosto e somente 11 mil unidades no Japão no mesmo mês. A Microsoft afirmou que Halo 3, um game com capacidade de jogos online com vários usuários simultaneamente, estimulou o recorde de assinantes de seu serviço online Xbox Live. Segundo números da empresa, os três títulos da franquia Halo venderam mais de 20 milhões de cópias. As ações da Microsoft subiam 0,8%, a US$ 29,96.