Anna Angotti & Demian Takahashi: O olho-de-boi estava excelente, o atum derretendo, o pargo (raridade na cidade) fantástico! Assim como o carapau, o camarão, o ouriço do mar... E mesmo usando arroz de grão longo (o curto é o mais recomendado), Yasuda-san consegue um equilíbrio incrível em seu tempero e cozimento: firme e etéreo, doce e fresco. Como uma miniatura de mar na boca. Blog Alho, Passas e Maçãs: Comer sushi num lugar que tem apenas um balcão e duas mesas é muito bom. Se a casa servir unicamente sushi, então, nem se fala. Melhor do que isso, só se o atendimento for sério e simpático, sem faltas ou excessos. Porque sushi, comida da contenção e da delicadeza, não combina com afetação. E o Hamatyo é tudo isso: aquele lugar pronto para virar seu japonês favorito. Pedimos os clássicos quatro pares: linguado, buri, serra e o único atum disponível (vermelho). Boa apresentação e peixes frescos, de aroma delicado. O arroz ligeiramente aquecido confortava. O excesso de wasabi, no entanto, encobria o peixe. Mesmo o serra e o linguado (este, com uma faixa de missô na, digamos, cintura), os mais saborosos da noite, perdiam para a raiz forte. Uma pena: só faltou contenção e delicadeza em um ponto, mas ele comprometeu o mais importante, o gosto. Braulio Pasmanik: Não havia toro. Pedi os outros sushis indicados e estavam excelentes. Corte generoso dos peixes sobre porções reduzidas de arroz. Muito bom. Jacques Trefois: Pequeno sushi bar tipicamente japonês. Comi um excelente sushi de robalo, um sushi de toro, doce e macio que derretia na boca, um ótimo sushi de atum e um deslumbrante sushi de enguia. Nesse sushi bar, trabalha somente o casal. O dono é sem dúvida um dos melhores e mais sérios sushimen da cidade, que escolhe bem seus peixes. Seu arroz deixa um pouco a desejar. A esposa faz o serviço, com muita discrição e eficiência. Excelente casa. Janaina Fidalgo: Bem feitos, precisos. Difíceis apenas de comer pelo seu tamanho avantajado. Luiz Horta: Melhor toro de todos, fascinante. O mais off ginza dos 5, leva um definitivo segundo lugar. Não fosse a perfeição inacreditável que Jun Sakamoto apresentou na noite em que comi para o prêmio, este discreto sushiman levaria meu voto. Neide Rigo: O sushi de toro estava muito bom, saboroso, cremoso. O de garoupa era o mais sem-graça. Mas todos apresentavam arroz bem moldado, pequeno, translúcido, grudado, não grudento, que se mistura bem com o peixe na boca. Um bom sushi barato, bem feito e sem muita frescura. Patrícia Ferraz: O arroz decepcionou, estava frio, completamente seco. Os peixes também não agradaram especialmente. Talvez fosse um dia ruim... Roberto Smeraldi: Estava basicamente empatado com o Shin Zushi, mas tive de escolher só um ganhador, não podendo empatar. Uma pena, porque realmente merecia. Um show de qualidade, com um toro verdadeiro e ovas de ouriço que te levam diretamente para o oceano. Parabéns! Silvio Giannini: Quando vejo o sushi sair das mãos do proprietário e sushi-man japonês Ryoichi Yoshida costumo respirar fundo. Conheço sua trajetória e talento há anos. Não espere aqui um sushi de proporções diminutas, um sushi "de moda". Sua generosidade costuma falar mais alto. Seu sushis são "over-size" em tamanho e qualidade. O arroz importado, de ótima procedência, tem ponto de cozimento e de elasticidade impecáveis. A fatia de filé de peixe tem um discreto desenho longitudinal, inconfundível. De todas as iguarias provadas, foi o único a oferecer um toro digno de nota. Estava extraordinário. A concorrência deve ser curvar à sua competência, em reverência. No ano passado, fiquei na dúvida e meu voto acabou indo para o Zushi. Este ano, mestre Ryoichi se superou.