Hambúrguer de steak com fritas (La Brasserie)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - Padrão-Jacquin-de-cozinha: o perfume de alecrim chegou à mesa segundos antes do prato, abrindo o apetite. Hambúrguer suculento e de textura impecável, sobre molho reconfortante e com batatas fritas indefectíveis. Só não foi perfeito por causa do padrão-Jacquin-de-tratar-os-cozinheiros: o alvoroço do chef esculachando os assistentes, jogando pratos ao chão e gritando sem cerimônia pela cozinha envidraçada teve efeito oposto ao do alecrim. "Perdi o apetite", resmungou o Demian. Mas bem que raspamos o prato - maldizendo a rabugice do chef, mas raspamos. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Carne saborosa, ponto certo e molho roti perfeito. Fritas sequinhas e apetitosas. O único problema é que um hamburger não passa de um bife de carne moída. Nada mais! Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Oxalá se o McDonald’s fizesse um hambúrguer tão admirável e apetitoso quanto esse apresentado pelo talentoso chef Erick Jacquin. Acompanha um molho roti brilhante e generoso, além de boas batatas fritas, das melhores que se encontra na cidade. Um prato simples, porém um belo prato. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Perfeito, no ponto. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Estava bom. Sabor agradável. Não muito intenso. No entanto os pedaços de carne, um pouco maiores, utilizados no preparo, acredito que por serem cortados faz com que o hamburguer se desfaça no garfo soltando os pedaços sem precisar cortar. É um tanto diferente. Quando não estou querendo detonar, peço para substituírem fritas por uma saladinha. Os verdes exóticos, fresquinhos e o tempero acentuando com um toque de Dijon combina muito bem com a carne. Uma pedida sem compromisso para um almoço rápido nas mesas de fora junto ao bar. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - O hambúrguer, apesar de bem bom, não chegou a impressionar. E o molho estava muito forte e salgado para o meu gosto. Se o steak tartare estivesse concorrendo, teria disputa a tapa com o filé lardelatto do Emiliano. Mas o hambúrguer não. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - Não vi nada de especial no hambúrguer de Jacquin. Sou mais suas terrines, o pato na panela, o purê, o steak tartare.... Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - O nome não faz jus ao prato. Mais que um hamburger é uma verdadeira steak haché, na qual é possível apreciar os pequenos pedaços da boa carne. Servida rigorosamente mal passada e realçada por uma ótima demi-glace, é uma pedida de qualidade. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Não consegui deixar de usar as batatas para raspar o prato! Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - Dizem que os grandes chefs franceses, depois de anos de relutância, decidiram colocar o hambúrguer na alça de mira dos seus recursos. Se é modismo entre os franceses não sei, mas fico feliz desde já porque, cedo ou tarde, passará. Os dotes do grande chef Erick Jacquin não se fazem presentes neste hambúrguer de carne nobre com fritas. Ele é regular, ok, mas como tantos outros preparados em lugares mais especializados da cidade. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - O luxo de ter um chef com Erick Jacquin fazendo hambúrguer equivale ao de Alex Atala se debruçar sobre o arroz e feijão. O prato simples, então, muda de patamar e vira biscoito fino: franco no sabor, mas sem excessos, suculento, bem apresentado, e escoltado por fritas cortadas em palitos grossos (e servidas bem quentes). Fui um dos bons da categoria.