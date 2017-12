Hamilton diz ver renovação de contrato com a Mercedes como mera formalidade

“Ainda não discutimos os detalhes, mas... é praticamente uma formalidade, acho”, disse o piloto de 29 anos a repórteres britânicos depois do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerrou a temporada, no domingo.

Hamilton cumpriu dois dos três anos de seu atual acordo, e ele e a equipe adiaram as conversas sobre uma renovação para depois do final do campeonato para evitar distrações desnecessárias.

O alemão Nico Rosberg, colega de equipe que ele derrotou na disputa do título no circuito de Yas Marina no domingo, já havia firmado um novo contrato no início do ano. A assinatura de Hamilton irá manter o duelo entre os dois vivo para muito além de 2016.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, havia dito anteriormente que iria iniciar as conversas na segunda-feira, mas pronunciou tais palavras bem antes da festa pós-corrida de domingo.

“Para mim, com certeza não seria a melhor coisa a fazer”, afirmou o austríaco, sorridente mas parecendo bastante cansado, na manhã seguinte.

Algumas reportagens já falaram em um possível contrato de cinco anos para Hamilton, no valor potencial de 100 milhões de libras, o que o tornaria um dos esportistas britânicos mais bem pagos.