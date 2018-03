Hamilton é mais rápido em treinos livres para GP da Hungria

Hamilton, que venceu as duas últimas edições do GP da Hungria fez a volta mais rápida no circuito de Hungaroring com o tempo de 1min 25s814 pela manhã e 1min 24s482 à tarde.

Rosberg foi o segundo mais rápido em ambas as sessões, 0s183 e 0s238 mais lento que seu companheiro.

Pela manhã, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso, da Ferrari, foram os que mais se aproximaram da dominante dupla da Mercedes, que venceu nove das dez corridas disputadas até aqui, com o terceiro e quarto tempo respectivamente.

Na segunda sessão, no entanto, o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, da Red Bull, fez o terceiro melhor tempo e Alonso ficou com o quarto.

Hamilton está 14 pontos atrás de Rosberg no campeonato, embora tenha vencido cinco corridas contra quatro do rival, mas tem um histórico melhor na Hungria.

O britânico já venceu quatro vezes no país, dividindo o recorde de maior vencedor na pista com o já aposentado Michael Schumacher, enquanto Rosberg ainda precisa chegar ao pódio no circuito.

Raikkonen também tem um bom histórico na pista húngara, que é praticamente uma corrida em casa para os pilotos finlandeses, e precisa de um bom resultado neste fim de semana depois ser superado por Alonso na temporada até aqui.

Raikkonen é o único piloto do grid que ainda não conseguiu ser melhor que seu companheiro de equipe até o momento.

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, ficou com a décima posição nas duas sessões de treinos com os tempos de 1min27s960 e 1min26s402. Seu companheiro de equipe, o finlandês Valtei Bottas, ficou com o 15º melhor tempo na primeira sessão e o 8º na segunda.