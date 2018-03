Hamilton é o mais rápido em treino livre de Mônaco

O britânico, que no domingo vai buscar sua quinta vitória seguida na temporada, completou a volta mais rápida no circuito de rua no Mediterrâneo em 1min18s271, em uma manhã de tempo nublado no principado.

Alonso, que não vence uma corrida há mais de um ano, foi o mais rápido à tarde, com pista molhada, com o tempo de 1min18s482. Hamilton ficou logo atrás, com 1min18s901.

Um temporal que caiu entre as duas partes do treino deixou a pista molhada e escorregadia, o que levou os pilotos de ponta a demoraram para registrar seus tempos.

O alemão Nico Rosberg, pole position e vencedor em Mônaco no ano passado, foi apenas 0s032 mais lento do que seu companheiro de equipe na Mercedes pela manhã, mas seus tempos depois do almoço foram insignificantes e ele ficou apenas em 20º.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O australiano Daniel Ricciardo foi o melhor entre as outras equipes pela manhã, em terceiro, e seu companheiro de equipe Red Bull, Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, ocupou esse lugar à tarde.

Hamilton tem três pontos de vantagem sobre Rosberg na classificação do Mundial após quatro dobradinhas seguidas da Mercedes, que venceu todas as provas este ano.

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, fez o 11º tempo à tarde e o 16º antes do almoço.