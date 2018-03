Hamilton lidera treino livre para GP da Alemanha

Com temperaturas cada vez mais altas na pista, Hamilton estabeleceu um ritmo forte e cravou um melhor tempo de 1min18s341 na sessão vespertina.

Rosberg, líder do campeonato e mais rápido antes do almoço com uma volta de 1min19s131, ficou em segundo, meros 0s024 atrás de Hamilton.

A Mercedes, que busca seu primeiro título no GP alemão como equipe desde o triunfo do argentino Juan Manuel Fangio 60 anos atrás em Nuerburgring, garantiu uma dobradinha nas duas sessões do treino livre.

A sexta-feira foi a primeira chance de avaliar o desempenho dos carros desde que a FIA descartou o Fric, sistema de suspensão frontal e traseiro interconectado.

Todas as escudeiras apresentaram seus carros para averiguação sem os sistemas na quinta-feira, mas os tempos não mostraram diferenças gritantes na classificação, ainda que a campeã Red Bull pareça ter ganhado alguma vantagem.

Fernando Alonso, da Ferrari, que venceu as duas últimas provas no circuito que se reveza com Nuerburgring como sede do GP da Alemanha, foi o terceiro mais veloz de manhã, 0s292 atrás, e nono na bateria da tarde.

Daniel Ricciardo, da Red Bull, único piloto além da dupla da Mercedes a vencer uma prova na atual temporada, fez o quarto e terceiro melhor tempos, respectivamente,

O tetracampeão alemão Sebastian Vettel, seu colega de equipe e vencedor do GP alemão em 2013, ficou em sexto e oitavo.

Mais atrás, Susie Wolff teve uma segunda chance de se colocar entre os homens depois de sua participação em Silverstone duas semanas atrás ser abreviada por um problema no motor de sua Williams.

A primeira mulher a correr num fim de semana de GP em 22 anos fez 22 voltas na sessão matutina e terminou em um impressionante 15º lugar.

O brasileiro Felipe Massa, piloto oficial da mesma escuderia, só conseguiu o 11º tempo, 1min20s542, mas ficou em sexto de tarde, e seu colega de time Valtteri Bottas ficou com a 10ª colocação.