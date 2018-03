Hamilton lidera, Vettel tem problema em treino livre na Espanha

Hamilton, favorito para vencer a corrida, foi o mais rápido nas duas partes do treino, 0s449 mais rápido que o companheiro de equipe, Nico Rosberg, à tarde, e 0s868 à frente de Jenson Button, da McLaren, pela manhã.

Enquanto Hamilton completava as voltas, na véspera de um fim de semana em que pode conquistar uma quarta vitória consecutiva, o tetracampeão mundial Vettel foi praticamente só um espectador no Circuit de Catalunya.

O alemão, que venceu nove corridas seguidas no fim da temporada passada, foi forçado a parar o carro fora da pista no início do dia, com apenas quatro voltas completadas.

A Red Bull entregou um carro diferente ao piloto, de 26 anos, mas ele não conseguiu melhorar e ficou de fora da segunda etapa do treino livre.

O australiano Daniel Ricciardo, companheiro de equipe de Vettel que vive um bom início de temporada, foi o terceiro nas duas partes do treino, com Fernando Alonso, da Ferrari, em quarto lugar correndo em casa.

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, ficou em 8º e 10º nas duas partes do treino.