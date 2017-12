Hamilton sai na frente em Abu Dhabi com melhor volta em treino livre

O britânico, que busca seu segundo título mundial, foi o mais rápido à tarde e à noite no circuito iluminado artificialmente de Yas Marina, que receberá no domingo a decisiva prova.

O direito de se vangloriar foi limitado, porém, pela pequena margem de diferença entre os dois. Hamilton foi apenas 0s133 mais rápido na primeira sessão e meros 0s083 na parte da noite.

A melhor volta do britânico foi de 1min42s113.

"Eu só tenho que guiar da maneira que eu costumo fazer, e o que será, será", disse Hamilton.

Os outros pilotos travaram uma batalha já conhecida para serem o melhor dos perdedores, mas desta vez com uma diferença maior do que a usual para a dupla da Mercedes.

O espanhol Fernando Alonso, que vai disputar no fim de semana sua última corrida pela Ferrari, foi o terceiro mais veloz na primeira parte do treino, mas com 1,7 segundo de diferença para Hamilton.

Hamilton lidera o Mundial de Fórmula 1 com 17 de pontos de vantagem para Rosberg, mas, com pontos em dobro em Abu Dhabi pela primeira vez, uma eventual falha técnica pode decidir o campeonato.

O campeão do mundo de 2008 precisa terminar em segundo para ser o campeão, mesmo se Rosberg vencer a prova.

A Mercedes também está a caminho de estabelecer o recorde de 16 vitórias numa temporada, já tendo conseguido 11 dobradinhas

O piloto da McLaren Kevin Magnussen ficou em terceiro na segunda parte do treino, quando Alonso parou na pista sem registrar tempo, mas ainda ficou 0s782 atrás do ritmo do líderes.

O tetracampeão mundial Sebastian Vettel, vencedor da corrida no ano passado, foi o quarto mais rápido nas duas sessões do treino livre para sua corrida de despedida da Red Bull. Em 2015 ele vai substituir Alonso na Ferrari.

A equipe Williams, equipada com motor Mercedes, parou seus carros na primeira parte do treino depois de terem soltado peças na pista. Na segunda parte, Felipe Massa ficou em décimo e seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, foi o quinto.