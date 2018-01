Hamilton supera Rosberg em treino livre na Bélgica

Rosberg, líder do campeonato, tinha ditado o ritmo pela manhã com uma volta 0s097 mais veloz que a melhor do britânico, mas Hamilton virou a mesa depois do almoço.

O tempo de 1min49s189 foi 0s604 melhor que o de Rosberg no maior circuito do calendário, onde o clima pode misturar as estações do ano no espaço de uma tarde.

Rosberg liderou o cronômetro nas primeiras sessões com a marca de 1min51s577, e os dois rivais pelo título, separados por 11 pontos depois de 11 das 19 corridas, renovaram o duelo depois das férias de agosto, sem serem ameaçados pelos adversários.

A sessão da tarde foi interrompida quando o venezuelano Pastor Maldonado bateu sua Lotus na barreira a caminho da curva Pouhon.

Houve mais uma interrupção na primeira meia hora, quando a Sauber do mexicano Esteban Gutiérrez girou e ele ficou parado no meio da pista de Blanchimont.

A Ferrari de Fernando Alonso foi a terceira mais rápida nas duas sessões, e Jenson Button ficou em quarto lugar com sua McLaren de manhã e em quinto à tarde.

Era esperado que as equipes com motor Mercedes dominassem, e de fato sete delas colocaram seus carros entre os dez primeiros colocados na sessão matutina.

Mas a Ferrari mostrou que nem tudo sairia de acordo com esse roteiro, com Alonso e também o companheiro Kimi Raikkonen, que foi o quinto mais veloz.

A Williams começou o dia devagar – o finlandês Valtteri Bottas ficou em décimo e Felipe Massa em 15º, mas o brasileiro melhorou de tarde e ficou com o quarto melhor tempo.

Daniel Ricciardo, vencedor da prova anterior na Hungria com sua Red Bull, ficou em nono e oitavo nas duas sessões, e seu colega de time e tetracampeão Sebastian Vettel não correu a segunda bateria por um problema elétrico.