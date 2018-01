'Hamlet', de Shakespeare, será encenada no Second Life

Mais de quatro séculos depois de sua primeira montagem na vida real estréia no Second Life, nesta quinta-feira, 28, às 23 horas, a cena 1 do primeiro ato de Hamlet, peça escrita pelo dramaturgo inglês William Shakespeare entre 1600 e 1602. Para quem não se lembra, a peça conta o drama do príncipe Hamlet ao descobrir que o tio matou seu pai e casou-se com sua mãe para assumir o trono da Dinamarca, que estava sob ameaça da Noruega. Também pertence a essa peça a famosa frase: "Ser ou não ser, eis a questão". É a primeira vez que uma obra do teatro elizabetano será encenada ao vivo no metaverso. A SL Shakespeare Company (SLSC), companhia responsável pelo projeto, produzirá cada cena de Hamlet como parte de uma série para, em novembro, apresentar no mundo virtual a versão completa da peça. A ação será encenada ao vivo na réplica virtual do The Globe Theatre - conhecido como o teatro de Shakespeare e que, na vida real, fica em Londres - e atores profissionais emprestarão suas vozes aos avatares dos personagens. Para tornar a experiência mais real, os técnicos da SLSC desenvolveram animações e texturas especiais para o rosto de cada personagem. O trabalho também envolveu pesquisa histórica para reproduzir os trajes de época com exatidão no mundo digital. De acordo com mensagem postada no site oficial da companhia, os organizadores do espetáculo pretendem levar para o metaverso outras peças escritas por Shakespeare, como Romeu e Julieta e Macbeth. A cena 1 do primeiro ato de Hamlet ficará em cartaz no Second Life até 9 de março. Para conferir a agenda completa das apresentações e os clipes de demonstração da peça, visite o site www.slshakespeare.com. A versão virtual do lendário The Globe Theatre fica nas coordenadas sLiterary (59, 33, 22). MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.