Harrison é o último Beatle a ter músicas digitalizadas

Nove álbuns de George Harrison foram disponibilizados na internet através de varejistas como o iTunes, da Apple, informou nesta quarta-feira, 10, o selo Parlophone. Com isso, Harrison, que morreu em 2001, torna-se o quarto e último membro dos Beatles a ter sua música digitalizada. Como grupo, os Beatles impõem grandes dificuldades para colocar músicas online, mas um recente acordo entre a Apple e a gravadora da banda, a Apple Corps, abriu o caminho para que isso aconteça. A Parlophone, parte do grupo EMI, disse que nove álbuns de Harrison, incluindo All Things Must Pass, estão agora disponíveis em todos os fornecedores de serviços digitais e afirmou que mais discos irão para a internet no ano que vem. O anúncio significa que os catálogos solo de todos os quatro Beatles estão disponíveis digitalmente. "É empolgante que o catálogo de George esteja finalmente disponível para downloads", afirmou em nota Olivia, viúva de Harrison. "Ele tinha começado a remasterização digital dos seus discos, mas não tinha idéia de quanto o mundo digital mudaria a forma como temos acesso e ouvimos música."