Hatoum e Saramago concorrem a prêmio SP de literatura

O prêmio, concedido pelo governo estadual, tem duas categorias: para estreantes e veteranos. Cada vencedor vai receber R$ 200 mil, o maior concedido na literatura nacional. Os ganhadores serão anunciados no dia 3 de agosto, em cerimônia realizada no Museu da Língua Portuguesa. A edição deste ano teve 217 concorrentes.

Hatoum concorre com "Órfãos do Eldorado", enquanto Saramago participa com "A Viagem do Elefante", ambos editados pela Companhia das Letras. Além deles, classificaram-se: Carola Saavedra, com "Flores Azuis" (Companhia das Letras); João Gilberto Noll, "Acenos e Afagos" (Record); Lívia Garcia-Roza, "Milamor" (Record); Maria Esther Maciel, "O Livro dos Nomes" (Companhia das Letras); Moacyr Scliar, "Manual da Paixão Solitária" (Companhia das Letras); Ronaldo Correia de Brito, "Galileia" (Objetiva); Silviano Santiago, "Heranças" (Rocco); e Walther Moreira Santos, "O Ciclista" (Autêntica Editora).

Entre os estreantes, os finalistas são: Altair Martins, "A Parede no Escuro" (Record); Contardo Calligaris, "O Conto do Amor" (Companhia das Letras); Estevão Azevedo, "Nunca o Nome do Menino" (Terceiro Nome); Francisco Azevedo, "O Arroz De Palma" (Record); Javier Arancibia Contreras, "Imóbile" (7 Letras); Marcus Vinicius de Freitas, "Peixe Morto" (Autêntica Editora); Maria Cecília Gomes dos Reis, "O Mundo Segundo Laura Ni" (Editora 34); Rinaldo Fernandes, "Rita no Pomar" (7 Letras); Sérgio Guimarães, "Zé, Mizé, Camarada André" (Record); e Vanessa Barbara e Emilio Fraia, "O Verão do Chibo" (Objetiva).

Os livros finalistas foram escolhidos após avaliação de júri formado por professores (Ivan Marques e Marcos Moraes), escritores (Menalton Braff e Fernando Paixão), livreiros (Paula Fabrio e José Carlos Honório), críticos literários (Marcelo Pen e Josélia Aguiar) e leitores (Márcia de Grandi e Mario Vitor Santos). A avaliação final será feita por um segundo grupo de jurados.