HC-SP retoma amanhã exames suspensos A assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas de São Paulo, na zona oeste da cidade, informou que amanhã será retomada a coleta dos exames que foram suspensos na semana passada no laboratório central. Na oportunidade, cerca de 700 exames deixaram de ser feitos para evitar a possibilidade de uma contaminação gerada pelo aumento das temperaturas. O ar-condicionado do laboratório não estava funcionando desde o incêndio no prédio, ocorrido em dezembro do ano passado. Segundo a assessoria de imprensa, novos materiais de coleta foram encomendados e chegarão ao hospital amanhã. Os exames suspensos foram os de fezes, urina, secreção de pele e secreção respiratória. Eles deverão voltar a ser feitos tão logo cheguem os materiais. Outros tipos de análises, como por exemplo as de sangue, foram mantidas. O laboratório central do Hospital das Clínicas de São Paulo realiza cerca de sete mil exames por mês. As coletas que haviam sido suspensas representam apenas 0,1% das analises diárias.