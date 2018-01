HD compacto da Toshiba tem 100 GB de capacidade A japonesa Toshiba anunciou o lançamento de um diminuto disco rígido com 100 GB de capacidade. O destaque, no entanto, vai para o tamanho diminuto do componente, de apenas 1,8 polegada. Criado para equipar dispositivos portáteis como tocadores de música digital, celulares e PDAs, o novo HD ainda não está disponível comercialmente, mas deve ter seu preço anunciado em breve. O modelo nas mesmas proporções com maior capacidade é justamente outro HD da Toshiba, com 80 GB.