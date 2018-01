HD DVD causa prejuízo de US$ 699 milhões à Toshiba

Mesmo tendo perdido uma batalha, a Toshiba parece ter escapado - menos ferida do que o esperado - da "roubada" que foi o HD DVD, segundo noticiou o site engadget. A previsão oficial da empresa, é de que o prejuízo chegue a US$ 699 milhões, um pouco menos do que o US$ 1 bilhão calculado na semana passada. Infelizmente, a companhia como um todo está esperando que os lucros sofram uma baixa considerável. Mas um alerta aos apostadores de plantão: é melhorar não arriscarem todas as suas fichas ainda.