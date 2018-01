HD DVD terá US$ 150 milhões para marketing A briga pelo posto de sucessor do DVD esquenta com o anúncio de um consórcio de empresas que anunciou investimentos de US$ 150 milhões para promover o HD DVD, disco ótico de alta capacidade e que deve ser o meio de armazenamento para filmes de alta definição. As iniciativa, que resultou na criação do North American HD DVD Promotional Group (grupo promocional norte-americano do HD DVD), contará com empresas como Toshiba, Intel, Microsoft, HP, Paramount Home Entertainment, Warner Home Video e Universal Studios, todas unidas para promover o HD DVD nos EUA e Canadá. A campanha, que durar até o início do próximo ano, contará com anúncios impressos, online, na TV e outdoors promovendo tocadores e filmes lançados em HD DVD. Diferenças O HD DVD disputa com o formato concorrente Blu-ray o posto de sucessor do DVD para filmes de alta definição. Embora ambos compartilhem do uso do laser azul para a leitura dos dados nos discos (o laser azul, por seu menor comprimento de onda, permite armazenar mais dados em um disco do tamanho de um DVD, na comparação com o laser vermelho, usado atualmente nestes aparelhos), HD DVD e Blu-ray apresentam estruturas, tecnologias e capacidades diferentes. Um disco HD DVD com dupla camada, por exemplo, pode guardar 30 GB de dados, enquanto um disco Blu-ray pode conter até 50 GB. Outra diferença é que linhas de montagens de DVDs, podem começar a fabricar HD DVDs com pequenas alterações, enquanto que a fabricação de discos Blu-ray implica em investimentos maiores de fabricantes.