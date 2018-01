HD externo: preços devem cair mais

O preço de discos rígidos (HDs) externos no Brasil vem caindo conforme aumenta a procura. As duas principais fabricantes e líderes mundiais nesse tipo de equipamento, Seagate e Western Digital, impressionadas com o boom de notebooks no País, começam a travar uma guerra de preços para atrair consumidores. Mas o que vale a pena comprar quando o assunto é armazenamento? O Link testou cinco HDs disponíveis no mercado brasileiro em busca da resposta. As opções desta página vão de R$ 600 a R$ 4,5 mil. Continua caro para um componente isolado do micro, mas é uma evolução diante do preço mínimo de R$ 2 mil de meses atrás. São produtos diferentes entre si, com capacidades diversas e fins também distintos. Portanto não é um teste comparativo, mas de vários tipos de uso, do corporativo ao doméstico. Os hábitos digitais de uma família mudaram nos últimos dois anos. Antes não era tão comum imaginar dois computadores na mesma casa nem planos de internet distintos, por exemplo. Hoje, com notebooks a preços populares e o barateamento da conexão, os computadores ficaram realmente pessoais. É uma decisão inteligente, então, utilizar um HD externo para guardar dados comuns a todos e que não precisam ser transportados. "Fazemos a linha de produtos pensando nesse consumo compartilhado", afirma o engenheiro de aplicação da Seagate para o Mercosul, Carlos Valero. "A idéia de aumentar a capacidade de memória sem ter de alterar o hardware do computador tem sido bem aceita." Por isso o barateamento e a simplificação do uso (qualquer um sabe plugar um cabo USB ao computador e copiar arquivos). O teste do Link foi feito em computadores com 512 MB de memória RAM, processadores de 2.80 GHz e sistema operacional Windows XP. Os discos rígidos foram plugados em entradas USB 2.0 sem qualquer outro dispositivo (como mouses e teclados) ligados à placa. Conheça alguns modelos de HD