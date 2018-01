Helena Rizzo serve três novos pratos A chef Helena Rizzo avisa que três novidades estão para entrar no cardápio do Maní (R. Joaquim Antunes, 210, 3085-4148). São elas: consomê de tomate com tamarindo e miniburratas, atum defumado com emulsão de bacuri e um charmoso flan de chocolate Valrhona com laranja e canela - chega à mesa em um pote geralmente usado para compotas. “Ainda estamos estudando os pratos, mas já podem ser provados”, conta a chef.