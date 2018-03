Helicóptero atinge avião pequeno perto de Nova York

Não havia relatos imediatos sobre vítimas. A emissora de TV CNN divulgou que havia seis pessoas a bordo do helicóptero.

Equipes de busca e resgate estavam na região, próxima a Nova York. A emissora TV Fox informou que um sobrevivente foi tirado do rio e que a polícia está procurando por outros. O clima era bom na hora em que o acidente ocorreu.

Segundo a mídia local, o helicóptero era operado pela Liberty Helicopter. A empresa divulgou em seu site que é a maior operadora de helicópteros de turismo e fretamento do nordeste dos EUA.

Em janeiro, um jato da US Airways com mais de 150 pessoas a bordo caiu no rio Hudson, fora de Manhattan, após ter aparentemente sido atingido por um bando de pássaros. Todos os tripulantes sobreviveram.