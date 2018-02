Helicóptero cai e piloto morre em Mangaratiba, no sul fluminense

Atualizado às 16h55.

RIO - O piloto Nelson Juliani Blanco, de 33 anos, morreu em num acidente de helicóptero em Mangaratiba, no sul fluminense, na manhã desta quarta-feira, 20. O aparelho havia decolado às 8 horas do aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, e acabou caindo no mar perto da ilha de Guaíba, a cerca de 80 quilômetros da capital. A aeronave afundou e o corpo do piloto emergiu logo depois.

Testemunhas contaram que viram o helicóptero, que apresentara um problema mecânico antes da queda, na altura da Praia do Junqueira, cair a 200 metros do continente. O piloto, que era recém-casado, estava indo para o condomínio Portobello sozinho. Mesmo assim, foram feitas buscas para localização de mais vítimas. Apenas o corpo de Blanco foi retirado do mar.