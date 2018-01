A área é residencial. Três veículos teriam sido atingidos pelo monomotor. O trânsito na região das ruas Vahia de Abreu e Alexandre Herculano está isolado. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) já se encontram no local.

Moradores vizinhos reclamam que existe um forte cheiro de gás no bairro e as autoridades de trânsito apelam para que as pessoas evitem chegar ao local.