Helicóptero da Polícia Civil cai no Rio Um helicóptero da Polícia Civil caiu na tarde desta quinta-feira, 2, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. Cinco policiais, lotados na Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), ficaram feridos - um deles está em estado grave. O helicóptero modelo Esquilo, prefixo PPEIH 01, fazia um voo de instrução, quando o piloto precisou fazer um pouso forçado. A parte da frente da aeronave ficou destruída.