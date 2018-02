Helicópteros sírios jogam 'barris de bombas' em cidade rebelde, matando 20 Helicópteros do Exército sírio bombardearam pelo segundo dia seguido neste domingo a cidade de Al-Bab, que fica no norte do país e é controlada pelos rebeldes, matando 20 pessoas ao jogarem bombas improvisadas dentro de barris em um distrito comercial, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.