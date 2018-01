Helio Costa: decisão sobre TV digital cabe só a Lula O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta tarde que a decisão sobre o padrão de TV digital que será adotado no País não está mais na esfera dos ministros e que só o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode reiniciar qualquer negociação. Hoje, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, receberia em Londres uma proposta da União Européia e de empresas da Europa para instalação de uma fábrica de semicondutores no Brasil. "Eu nem creio que ele (o Furlan) esteja falando sobre padrão (de TV digital). Ele pode estar falando sobre a situação industrial, de que maneira as indústrias européias podem estar se preparando para produzir no Brasil televisores de alta definição", disse Costa após participar de cerimônia de 180 anos do Senado. Hélio Costa participou nesta tarde de reunião no Palácio do Planalto com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e representantes da indústria brasileira de televisores e de eletroeletrônicos, e da Sociedade de Engenharia de Telecomunicações (SET), ligadas às emissoras de TV. Segundo o ministro, serão conversas mais técnicas para saber como vai ser a integração desses setores com a implantação da TV digital no Brasil. O governo brasileiro estuda adotar um dos três padrões entre os padrões japonês, europeu e americano. No mês passado, uma delegação de ministros brasileiros assinou memorando com o governo japonês colocando o padrão do Japão como o mais provável de ser adotado. O anúncio oficial sobre a escolha não foi feito até hoje.