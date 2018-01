Hélio Costa espera solução para baratear conversor

O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta terça-feira, 4, acreditar que o governo encontrará uma solução rápida para baratear o custo do conversor de TV digital. Estão em estudo medidas para desonerar a produção do equipamento em todo o País, a exemplo das que foram concedidas no início do ano para a Zona Franca de Manaus. VEJA TAMBÉM Especial - A chegada da TV digital Consumidor deve esperar, diz Idec à TV Estadão Manual prático da TV digital Guia completo para escolher o melhor conversor Link - TV digital viverá guerra de preços Conversor de TV a R$ 200 depende de quantidade, diz ministro "Acho que estamos no bom caminho. Eu devo ter recebido hoje (terça) pelo menos dez ligações de empresários que disseram que estão dispostos a trabalhar no conversor popular", afirmou Costa, depois de participar da assinatura de contratos para a instalação de Telecentros. A idéia é garantir que sejam ofertados no mercado conversores de R$ 200. O ministro considerou um "absurdo" o fato de o benefício fiscal estar concentrado apenas na Zona Franca de Manaus. "Acho que ele deve ser estendido a outras regiões do País, para que todos aqueles que tenham condições de produzir o conversor por menor custo tenham o mesmo benefício", acrescentou. Costa disse que a decisão de desonerar a fabricação do conversor em todo o País depende do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da equipe econômica do governo. "Estamos empenhadíssimos nesse sentido porque é um caminho capaz de reduzir muitíssimo, em até 40% o custo do conversor", afirmou. Costa lembrou ainda que a linha de financiamento de R$ 1 bilhão, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciada no domingo pelo presidente Lula, vai apoiar o comércio varejista. Segundo ele, não importa se a linha de crédito é nova ou antiga. "Se tivessem usado o dinheiro todo que o presidente disponibilizou lá trás no lançamento da TV digital, ele teria anunciado mais R$ 1 bilhão", afirmou.