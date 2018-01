Hélio Costa estende viagem ao Japão para tratar da TV digital O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o ministro das Comunicações, Hélio Costa, a estender por um dia, até o próximo dia 17, a viagem ao Japão para manter negociações com autoridades do governo e empresários em torno da implantação de uma fábrica de semicondutores no Brasil. O governo colocou a instalação dessa unidade como condição para adotar o padrão de TV digital. O fornecimento desse padrão está sendo disputado por Japão, União Européia e Estados Unidos. Nesta quarta-feira, a delegação brasileira, que inclui ainda os ministros das Relações Exteriores, Celso Amorim, e do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, iniciou agenda oficial com um reunião com o primeiro ministro japonês, Junichiro Koizumi. O embaixador do Brasil em Tóquio, André Amado, disse que não está prevista, durante a visita, a assinatura de nenhum documento pelos países. "Mas não quer dizer que não acontecerá", disse. É consenso hoje no governo que os japoneses, com seu sistema ISDB, apresentaram as melhores propostas para a TV digital. Sobre a Europa, com seu sistema DVB, a avaliação é que os esforços não foram tão bem coordenados. Os americanos, com seu ATSC, não conseguiram incluir um fabricante de semicondutores na sua proposta. Europeus Europeus envolvidos na escolha da TV digital ainda não desistiram de levar também para a Europa a delegação de ministros em viagem ao Japão, negociando a instalação no Brasil de uma fábrica de semicondutores. Interlocutores das empresas que compõem a Coalizão DVB Brasil (Philips, Nokia, Rhode&Schwarz, Siemens, ST Microelectronics e Thomson), que defende a adoção do modelo europeu, disseram que, além da sugestão do embaixador, convites já foram encaminhados às autoridades brasileiras por governos de países onde estão instaladas as principais fábricas, como a França e a Holanda. Eles esperam a manifestação formal do governo brasileiro, mas a expectativa deles é de que a viagem possa acontecer no fim deste mês ou no início de maio. Pressões Para o governo brasileiro, é importante conseguir uma fábrica de semicondutores por dois motivos. Primeiro, para reduzir as importações, que somaram US$ 2,9 bilhões em 2005. Segundo, para não parecer que simplesmente cedeu às pressões dos radiodifusores, caso escolha o padrão japonês ISDB, o preferido das emissoras de TV. O Brasil estuda oferecer incentivos para quem quiser instalar uma fábrica local, que podem incluir financiamento, treinamento de pessoal, redução de impostos, reforço na logística e garantia de prazos no desembaraço alfandegário.