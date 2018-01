Hélio Costa garante Copa com TV digital; só para ele Pelo menos o ministro das Comunicações, Hélio Costa, vai assistir aos jogos da seleção na Copa do Mundo com qualidade digital. Foi instalada nesta semana, ao lado do prédio do Ministério, uma antena parabólica que vai captar os sinais digitais das transmissões das partidas de futebol, diretamente da Alemanha, via satélite. A antena parabólica será ligada a uma TV digital, no auditório do Ministério. Esse receptor seria inicialmente instalado no gabinete do ministro. Tanto a antena quanto o televisor são um "oferecimento" da TV Globo, segundo a assessoria do Ministério, e não vão custar nada para as Comunicações, já que o equipamento será retirado depois da Copa. De acordo com a assessoria, o ministro os técnicos poderão comparar a qualidade do sinal no sistema digital, com alta definição de imagens, com no sistema analógico, usado atualmente no País. O auditório estará aberto ao público nos dias de jogos da seleção. Ainda segundo a assessoria, equipamentos semelhantes serão também instalados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Quando o governo retomou as discussões da TV digital, no fim do ano passado, o ministro chegou a prever que o Brasil veria a Copa do Mundo já com tecnologia digital. Mas as negociações do governo brasileiro com os detentores dos três padrões estudados - japonês, europeu e americano - se estenderam e adiaram os planos iniciais de anunciar a escolha no dia 10 de fevereiro. A expectativa agora é de que o anúncio seja feito no dia 29 deste mês, quando chegam ao Brasil os ministros japoneses da Economia, Negócios e Indústria, Toshihiro Nikai, e do Interior e Comunicação, Heizo Takenaka, selando a escolha pelo padrão japonês de TV digital. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá assinar, nesta data, um decreto presidencial com as regras de transição do sistema analógico para o digital. A população brasileira, no entanto, vai ter que esperar cerca de um ano, após o anúncio da escolha do padrão, para receber primeiras transmissões comerciais com qualidade digital. As emissoras de TV precisam de 12 meses para instalar os equipamentos digitais de transmissão, e também a indústria avalia que poderá levar mais de seis meses para colocar os televisores digitais no mercado.