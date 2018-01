Hélio Costa, irritado, critica telefônicas sobre TV digital O ministro das Comunicações, Hélio Costa, acusou hoje as companhias telefônicas de estarem fazendo um "lobby nacional" e "comprando consciências" na mídia no debate em torno da TV digital no Brasil. Demonstrando irritação com as críticas de que estaria agindo sem a isenção necessária ao cargo que ocupa, o ministro afirmou que o processo gerou uma "guerra" entre as empresas de radiodifusão e as operadoras de telecomunicações fixas e móveis. Costa defende a opção pelo padrão japonês (ISDB), argumentando que além de a coalizão ter se comprometido com a instalação de uma fábrica de semicondutores no território nacional, é a única que no momento permitirá a transmissão direta e gratuita da programação de TV nos telefones celulares. "Essa é uma das principais controvérsias do TV digital, uma permite te fazer de graça e as outras duas têm de pagar", disse, se referindo aos padrões europeu (DVB) e norte-americano (ATSC). "Evidentemente as companhias telefônicas estão fazendo um lobby nacional. Estão usando todo o recurso que têm, comprando consciências. E muitas se vendem e nós sabemos. Basta ler os jornais do fim de semana". As declarações de Costa foram feitas em tom de desabafo, durante palestra sobre o assunto na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O ministro, contudo, garantiu novamente que o governo não se decidiu ainda sobre o modelo a ser adotado. Ele não informou quando será anunciada a decisão, embora tenha manifestado que ela não pode ser protelada por muito tempo. "O governo não pode esperar mais. O governo tem de tomar essa decisão", enfatizou. Em entrevista após o evento, Costa chegou a dizer que "quem mudar a sua apresentação para atender a televisão aberta e gratuita, será considerada". "Agora, enquanto não atender a televisão aberta e gratuita no Brasil, dificilmente será considerada. Outra coisa importante é trazer para o Brasil a tecnologia. Esse é o momento de nós trazermos para o Brasil uma fábrica de semicondutores". Na última sexta-feira, o governo não anunciou, como era previsto, a tecnologia que será adotada. Ontem, o ministro afirmou que o primeiro teste de transmissão será feito em junho, na Grande São Paulo, durante a Copa do Mundo. O lançamento comercial da TV digital no Brasil, segundo ele, deverá ocorrer em setembro. Privatizações O chefe da pasta das Comunicações iniciou sua palestra afirmando que defende as empresas nacionais, repetindo várias vezes que o processo de escolha do sistema de modulação está sendo conduzido "sob o ponto de vista técnico". Segundo ele a receita anual das comunicações no País é de aproximadamente R$ 100 bilhões, sendo que 90% deste montante está nas mãos das companhias telefônicas. "Permitimos de tal forma que hoje nós temos esse extraordinário complexo de comunicação no País nas mãos dos estrangeiros R$ 90 bilhões/ano. E agora nós começamos a ver que essas empresas de telefonia começam a comprar até a consciência das pessoas. Isso sem dizer o percentual que já têm em algumas publicações importantes nacionais. Já estão entrando no setor de rádio, televisão, jornais. E por isso é que nós, como ministro das Comunicações, defendemos a empresa nacional", afirmou, para uma platéia de estudantes, professores e pesquisadores. Costa criticou o processo de privatização das teles, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que, segundo ele, resultou em monopólios regionais nas telefonias fixas. "As dívidas trabalhistas, todas as dívidas previdenciárias nas empresas que foram privatizadas foram tiradas das empresas e jogadas na Telebrás. Então, a viúva é que está pagando a conta. O governo continua com uma dívida de R$ 1,6 bilhão para pagar tudo aquilo que as empresas que foram vendidas estão devendo na praça e ao próprio governo". A palestra de Costa foi marcada pelos elogios à TV brasileira. Segundo ele, os estúdios das emissoras estão todos digitalizados. "Continuo insistindo que do ponto de vista técnico nós temos uma das melhores TV´s do mundo". O ministro destacou que 93% da recepção no Brasil é feita pela TV aberta. "Nós temos que estudar um sistema de modulação que seja robusto o bastante para a TV brasileira". Ele disse que o governo não abre mão de que "a TV aberta digital chegue no seu celular de graça" e que as operadoras só poderão cobrar por serviços específicos. Citou como exemplo a repetição de um gol durante uma transmissão de futebol. "O luxo você pode cobrar. O essencial não".