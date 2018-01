Hélio Costa quer discutir inclusão digital O ministro das comunicações, Hélio Costa, disse que na reunião que terá nesta terça-feira com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, tratará de projetos do governo de inclusão digital incluindo os programas que prevêem a utilização do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). Segundo ele, a idéia do governo é juntar todas as iniciativas sobre inclusão digital para formar um projeto único. O ministro disse que entre as iniciativas está o projeto do senador Aloizio Mercadante (PT-SP), que modifica as regras do Fust para levar às escolas brasileiras o acesso a internet em banda larga. O projeto foi aprovado semana passada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) e será examinado agora pela Comissão de Educação.