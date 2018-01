Hélio Costa vai ao Japão negociar fábrica de semicondutores O Diário Oficial publica, hoje, autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o ministro das Comunicações, Hélio Costa, afastar-se do País de hoje até o dia 16, para viajar ao Japão. Juntamente com os ministros das Relações Exteriores, Celso Amorim, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, ele vai negociar com autoridades e empresários japoneses a possível instalação de uma fábrica de semicondutores no Brasil. A instalação dessa fábrica foi colocada pelo governo brasileiro como condição para adoção do padrão de TV digital para o País. Até agora, japoneses, europeus e americanos apresentaram seus programas e disputam a venda de seu padrão de TV digital para o País. Recepção A delegação de ministros brasileiros que irá ao Japão, será recebida pelo primeiro-ministro do governo japonês, Junichiro Koizumi. Integram a comitiva os ministros das Comunicações, Hélio Costa, das Relações Exteriores, Celso Amorim, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan, além de técnicos dos Ministérios da Casa Civil, Fazenda e Ciência e Tecnologia. A fábrica de semicondutores, que são chips usados em televisores, eletrodomésticos e computadores, é uma das exigências do governo brasileiro para a escolha do padrão de TV digital que será implantado no Brasil. Além do modelo japonês, também estão em estudo as tecnologias européia e americana. De acordo com a agenda distribuída pelo Itamaraty, os encontros ocorrerão entre terça e quinta-feira. Também estão previstas reuniões com os ministros japoneses dos Negócios Estrangeiros, Taro Aso, do Interior e Comunicações, Heizo Takenaka, e da Economia, Comércio e Indústria, Toshihiro Nikai, além do vice-presidente da Associação de Indústrias e Negócios de Rádio, Genichi Hashimoto. Entre as empresas japonesas que vêm negociando com o governo brasileiro estão a NEC, Panasonic, Sony e Toshiba. Tanto os japoneses como os europeus mostraram interesse em instalar fábricas desse tipo no Brasil, mas os dois lados argumentam que essa decisão depende de estudos de viabilidade econômica, que devem levar cerca de um ano para serem concluídos. Com a viagem, as negociações com os japoneses poderão se tornar mais efetivas, aumentando assim as chances de o padrão japonês ser o escolhido.