H&M recebe aval do governo para investir na Índia A varejista sueca Hennes & Mauritz, mais conhecida como H&M, recebeu aprovação final do Conselho de Promoção de Investimentos Estrangeiros da Índia para investir 7,2 bilhões de rúpias (115,2 milhões de dólares) no país, segundo comunicado do governo nesta segunda-feira.