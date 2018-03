Henkel tem lucro acima das expectativas graças a mercados emergentes

O grupo confirmou sua previsão para o ano, mas disse que os acontecimentos mais recentes no leste europeu criam uma incerteza adicional nos mercados.

"Isso torna difícil prever desenvolvimentos econômicos para o ano", disse o presidente-executivo Kasper Rorsted.

A Rússia é o quarto maior mercado da Henkel com vendas anuais em cerca de 1 bilhão de euros (1,4 bilhão de dólares) no ano passado.

As vendas da Henkel no primeiro trimestre caíram 2,6 por cento para 3,929 bilhões de euros, principalmente devido a efeitos cambiais negativos, disse a companhia. Excluindo efeitos cambiais, as vendas de operações continuadas tiveram alta de 4,3 por cento, disse a companhia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O lucro ajustado antes de juros e impostos (Ebit) da Henkel subiu 3,3 por cento no trimestre para 619 milhões de euros.

Analistas consultados pela Reuters previam em média um Ebit ajustado de 601 milhões de euros sobre vendas de 3,95 bilhões de euros.

(Por Kirsti Knolle)