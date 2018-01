Herméticas

Licenciamento – Hermeto escreveu uma cartinha com aparência infantil para ceder os direitos autorais sobre suas músicas (acima). Terminou assim: "Aproveitem bastante". Veja a íntegra da cartinha em www.hermetopascoal.com.br/licenciamento.asp. Sites - São quatro os endereços de Hermeto Pascoal na internet, um para cada formação com que se apresenta em shows. O principal, que reúne todos, é http://www.hermetopascoal.com.br/. É lá que estará nos próximos dias a discografia completa para download gratuito. Aline Morena - Toda essa curva da carreira do música em direção à cultura livre é "culpa" da gaúcha Aline Morena (acima). Namorados há 7 anos, ela organiza e dá sentido à produção de Hermeto depois de 52 anos de carreira. E o inspira a fazer novas músicas. Seguidores - Entre as centenas de músicos de todo o mundo e do Brasil que seguem o pensamento musical de Hermeto, destaca-se a Banda Hermética argentina. A nova geração tem muito a ensinar: já usa o MySpace como divulgação - www.myspace.com/bandahermetica. Música livre - Em 1973, um álbum lançado pelo alagoano já levava o nome A Música Livre de Hermeto Pascoal. Era o conceito que evoluiria para a música universal praticada e pesquisada hoje em dia.