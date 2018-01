Hertz equipa frota com navegador GPS da Airis Em vez do popular guia de ruas cheio de orelhas, um dispositivo eletrônico que orienta o motorista durante todo o percurso. É o que a locadora de veículos Hertz Rent a Car está fazendo com a adoção de um modelo de GPS veicular da fabricante Airis. O equipamento, que traz embutido mapas de várias cidades brasileiras, ?fala? ao motorista - em português ou em outros 15 idiomas - quais são as ruas e as conversões que devem ser feitas ao longo do trajeto escolhido pelo cliente da locadora. A novidade, por enquanto, está disponível nas lojas da Hertz de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Facilidade Com tela LCD de 3,5 polegadas e pesando apenas 178 gramas, o navegador da Hertz no Brasil, um Airis T920A, é fácil de ser utilizado: o usuário informa o destino e indica a preferência pelo caminho mais curto ou mais rápido. Em segundos o software traça a rota desejada. Durante todo o percurso, o equipamento fala ao motorista em português - ou em outros 15 idiomas - quais são as ruas e as conversões que devem ser feitas. Caso o motorista erre ou mude o caminho, o navegador automaticamente refaz a rota. A partir de 23 de outubro, qualquer veículo Hertz de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte pode ser locado com o navegador GPS. O custo da locação diária do equipamento é de R$ 12,00.