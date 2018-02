Hewlett-Packard planeja se dividir em duas empresas, diz WSJ

A empresa planeja anunciar a mudança na segunda-feira, disse o jornal em uma reportagem no seu website que citou pessoas familiarizadas com o assunto. A divisão seria feita através de uma distribuição de ações livre de impostos a acionistas no próximo ano, de acordo com a matéria.

Uma porta-voz da companhia se recusou a comentar a reportagem.

A HP e alguns dos seus investidores têm considerado por muito tempo tal movimento, segundo o jornal. Como uma das empresas mais antigas de grandes computadores, há vários anos os diretores da HP têm discutido formas de reestruturar a empresa para acompanhar as novatas de tecnologia.

Muitos investidores e analistas pediram uma cisão da empresa, ou a venda do negócio de computadores pessoais, de forma que a HP possa focar nas operações mais rentáveis ??de fornecer servidores de computador, rede e armazenamento de dados para as empresas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de David Henry em Nova York e Edwin Chan em San Francisco)