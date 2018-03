Hillary e Obama empatam antes da 'Superterça', diz pesquisa

Os pré-candidatos democratas Barack Obama e Hillary Clinton estão empatados na Califórnia, Nova Jersey e Missouri, dois dias antes da "superterça", que será decisiva na disputa presidencial, revelou pesquisa Reuters/C-Span/Zogby divulgada neste domingo, 3. A sondagem revela ainda que na disputa republicana, o senador do Arizona John McCain está mais de 10 pontos à frente de Mitt Romney em Nova York, Nova Jersey e Missouri, mas perde ligeiramente para o ex-governador do Massachusetts na Califórnia, o Estado mais importante na Superterça. Veja também: Superterça deve definir o candidato republicano Estados que adiantaram prévias se deram mal Obama e a mística dos Kennedys As eleições americanas Especial eleições americanas Obama tem uma ligeira vantagem na Califórnia e está virtualmente empatado com Hillary em Nova Jersey e no Missouri, antes do dia mais importante de votação na campanha pelas indicações presidenciais nos Estados Unidos, em que haverá primárias em 24 Estados, de costa a costa do país. A Superterça, que deveria ser o dia em que republicanos e democratas conheceriam seus candidatos, continua sendo fundamental, já que elege cerca de 40% dos delegados de cada partido, mas perdeu seu caráter decisivo. Os americanos, que nos próximos cinco meses veriam uma seqüência sonolenta de primárias esvaziadas, agora dão importância aos Estados que não mexeram em seu calendário eleitoral. Obama tem uma ligeira vantagem na Califórnia e está virtualmente empatado com Hillary em Nova Jersey e no Missouri. "Parece que temos uma disputa muito acirrada entre Hillary e Obama", disse Zogby. "Seja qual for o resultado, podemos ter quase certeza de que a diferença será pequena demais para poder ser resolvida na terça-feira." Senador do Illinois que, se ganhar a candidatura democrata, poderia se tornar o primeiro presidente negro dos EUA, Obama tem uma dianteira cômoda de 20 pontos percentuais na Geórgia, alimentada por sua vantagem de mais de 3 votos para cada um de Hillary entre o eleitorado negro. A margem de erro da pesquisa é de 2,9 pontos percentuais. Romney supera McCain por 37 a 34% na Califórnia e venceu a prévia republicana antecipada que aconteceu no sábado no Estado do Maine, em uma primária sem peso na escolha do representante do partido para as eleições de novembro. O ex-governador de Massachusetts obteve cerca de 52% dos votos e celebrou a "vitória da população" do Estado, afirmando que o resultado é uma antecipação da Superterça, que acontece no próximo dia 5 de fevereiro. No Maine, John McCain, favorito para as 21 prévias do Partido Republicano, conseguiu cerca de 20% dos votos, seguido por Ron Paul e Mike Huckabee. "A Califórnia talvez seja a última esperança de Romney", disse o pesquisador de opinião John Zogby. "Se ele vencer na Califórnia, isso pode não mudar toda a configuração da disputa, mas dará aos republicanos que se opõem a McCain a esperança de que ainda tenham chance de interromper seu avanço." Os dois partidos vêm travando batalhas apertadas pelas indicações de seus candidatos na eleição presidencial de novembro. Ambos os candidatos criaram bases de apoio fortes e as estão mantendo antes da disputa da terça-feira, constatou a pesquisa. Hillary lidera entre as mulheres, os hispânicos e os eleitores idosos. Obama lidera entre os negros, homens e eleitores jovens. Já McCain tem o desafio de conquistar o eleitorado conservador.