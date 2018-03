Hillary e Obama têm disputa acirrada; McCain é lider dos republicanos

Barack Obama e Hillary Clinton dividiram vitórias-chave na disputa democrata na Superterça, enquanto o republicano John McCain obteve grandes conquistas no dia em que 24 Estados votaram para escolher os candidatos dos dois partidos à eleição presidencial de novembro. Em seu acirrado duelo pela nomeação do Partido Democrata, Obama obteve 11 vitórias, segundo projeções da mídia norte-americana até as 2h15 (horário de Brasília). Hillary levou em oito Estados. Obama ganhou na Geórgia, Delaware, Alabama, Kansas, Dakota do Norte, Connecticut, Utah, Minnesota, Colorado, Idaho e no Estado pelo qual é senador: Illinois. Hillary venceu em Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Massachusetts, New Jersey, Missouri, Arizona e no Estado que representa no Senado: Nova York. McCain, que esperava tirar da corrida republicana Mitt Romney e Mike Huckabee com uma noite esmagadora, venceu até agora sete disputas: em Nova York, Connecticut, New Jersey, Delaware, Oklahoma, Illinois e no Estado pelo qual é senador: Arizona. Mas Huckabee, um pastor batista e ex-governador do Arkansas, e Romney, ex-governador de Massachusets, disseram que vão continuar na disputa. Huckabee venceu no Arkansas, Alabama, Geórgia, Tennessee e Virgínia Ocidental. Romney, que se for eleito será o primeiro presidente mórmon dos Estados Unidos, venceu em Massachusetts, Dakota do Norte, Montana, Minnesota e em Utah, que tem uma grande população mórmon. Na Superterça estão sendo definidos mais da metade dos delegados democratas e cerca de 40 por cento dos republicanos que definirão, em convenções nacionais, os candidatos dos dois partidos à Presidência dos Estados Unidos. O principal prêmio da noite para os candidatos dos dois partidos é a Califórnia, cuja votação se encerrou às às 2h (horário de Brasília). Segundo as primeiras projeções as disputas estavam muito acirradas em ambas as legendas. Os resultados diversos, com todos os participantes obtendo pelo menos cinco vitórias, deve prolongar a dura disputa em ambos os partidos. Novas votações ocorrem na próxima semana em vários Estados. "Isso não vai ser decidido esta noite", disse o presidente do Partido Democrata, Howard Dean, à MSNBC. Preocupações econômicas --a queda no valor dos imóveis, o aumento dos preços de energia e alimentos, as turbulências nos mercados financeiros e novos dados apontando forte contração no setor de serviços-- ofuscaram a guerra do Iraque como maior motivação dos eleitores, segundo as pesquisas.