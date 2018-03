Hillary vence em New Jersey e tem 6 vitórias no lado democrata A senadora Hillary Clinton venceu a primária democrata de New Jersey, segundo projeções da mídia norte-americana, mantendo acirrada a disputa com Barack Obama pela indicação do partido para disputar a eleição presidencial em novembro. New Jersey foi a sexta vitória de Hillary na Superterça até agora. Ela venceu também em Nova York, Massachusetts, Arkansas, Tennessee e Oklahoma. Obama ganhou a disputa em cinco Estados.