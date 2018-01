Hitachi abandona produção de computadores pessoais

O fabricante japonês de produtos de eletrônica Hitachi vai parar de fabricar computadores pessoais por não resistir à concorrência com as empresas americanas e asiáticas, segundo informou nesta terça-feira, 23, o jornal japonês Nikkei. A Hitachi, que produz computadores somente para o Japão, é a oitava maior companhia do país no setor, com 4,6% do mercado. Mas o seu volume de pedidos de PCs vem caindo desde que chegou a 700 mil unidades, no ano fiscal 2001. A empresa já suspendeu sua produção na fábrica na província de Aichi, a sudoeste de Tóquio. Mas continuará vendendo computadores para empresas, graças a um acordo com a Hewlett-Packard, que assumirá a sua produção. A Hitachi foi uma das empresas pioneiras no desenvolvimento de tecnologia PC no Japão. Lançou o seu primeiro computador em 1978. O seu caso é uma mostra do que acontece com muitas empresas japonesas de produtos tecnológicos. Incapazes de manter suas cotas de mercado, por serem menores e menos competitivas que as dos EUA e do resto da Ásia, procuram concentrar sua energias em poucas áreas de negócio, segundo o Nikkei. Por isso, a Sanyo já anunciou em setembro que abandonará a fabricação de telefones celulares.