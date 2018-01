Hitachi descarta adquirir divisão de eletrodomésticos da GE A Hitachi, maior conglomerado de eletrônicos do Japão, afirmou nesta segunda-feira que não planeja adquirir as operações de eletrodomésticos da General Electric . A General Electric anunciou este mês que pode vender ou promover a cisão de sua divisão de eletrodomésticos, criada 100 anos atrás, dizendo que a unidade tinha foco concentrado demais nos Estados Unidos. Analistas estimam o valor da divisão entre 4 bilhões e 8 bilhões de dólares. "É importante para nós levarmos adiante as operações próprias de eletrodomésticos", disse Kazuo Furukawa, presidente da Hitachi, a jornalistas. "Quando se trata de produtos da linha branca, nossa receita é muito forte no momento, especialmente em condicionadores de ar. Nossas operações (de condicionadores de ar) na Europa, Índia e Brasil vão muito bem", afirmou. A Hitachi é uma das maiores produtoras japonesas de eletrodomésticos, concorrendo com a Toshiba, a Matsushita Electric Industrial e a Mitsubishi Electric . A divisão da GE é vista como potencialmente atraente para um fabricante asiático que esteja à procura de uma marca bem conhecida nos EUA. Analistas e investidores mencionaram o Haier Group, da China, e a LG Electronics, da Coréia do Sul, como possíveis interessados. Falando em entrevista coletiva sobre a estratégia de negócios de sua companhia, Furukawa afirmou que planeja tirar as operações de discos rígidos da empresa do vermelho no ano fiscal que se encerra em março de 2009 e obter lucro nas operações de TVs de tela plana a partir do ano seguinte, reiterando comentários anteriores da empresa. Os televisores de tela plana e os discos rígidos vêm sendo duas das áreas problemáticas para os resultados gerais da Hitachi. A divisão de discos rígidos não registra lucro anual desde que a Hitachi adquiriu as operações da International Business Machines, por dois bilhões de dólares, em 2002, mas no trimestre janeiro-março ela registrou seu segundo período consecutivo de ganhos, o que sinaliza o início de uma recuperação. (Reportagem de Kiyoshi Takenaka e Nathan Layne)