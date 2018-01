Hitachi e Oracle venderão etiquetas de combate à pirataria

O conglomerado japonês de eletrônica Hitachi e o grupo de software norte-americano Oracle se unirão para comercializar na China etiquetas sem fio que podem ser usadas para identificar bens falsificados, informou no domingo o diário japonês Nikkei. A pirataria de produtos de marca e protegidos por direitos autorais vem sendo fonte de fricção comercial entre a China e diversos dos parceiros comerciais do país, e o governo está tomando medidas para reprimir a falsificação e proteger direitos de propriedade intelectual. Hitachi e Oracle antecipam uma alta na demanda por etiquetas IC, ou de circuitos integrados, para uma ampla variedade de produtos, ainda que não anunciem a fonte dessa expectativa. As etiquetas IC são minúsculos chips capazes de armazenar informação básica sobre um produto, como por exemplo seu local de produção e empresa fabricante. Um leitor eletrônico pode ser usado para recuperar essa informação e confirmar a autenticidade do produto. As etiquetas serão produzidas pela Hitachi e custarão cerca de 10 ienes (US$ 0,08) cada, segundo o Nikkei.