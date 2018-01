Hitachi fechará fábrica de peças para Hds no México A fabricante japonesa de produtos de alta tecnologia Hitachi Global Storage Technologies anunciou que cortará 4.500 empregos com o fechamento da sua unidade de produção de componentes para discos rígidos no México, segundo informou a agência japonesa Kyodo. Com as demissões, a empresa reduz em 11% a sua força de trabalho total, que consta de 40 mil empregados. O fechamento está previsto para meados de 2008. A medida faz parte do programa de reestruturação das operações da empresa. A intenção é transferir a produção para as Filipinas. Segundo a companhia, graças às medidas de consolidação como o fechamento da fábrica de Guadalajara (oeste), a redução de custos chegará a cerca de US$ 300 milhões nos próximos cinco anos.