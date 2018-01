Hitachi integra lista de recall de baterias da Sony A japonesa Hitachi é mais uma das empresas a integrar a lista de companhias que adquiririam baterias de notebooks defeituosas, fabricadas por uma divisão da Sony, e que incluem nomes como Dell, Apple, Toshiba. Fujitsu e Lenovo. Mas o número de reposições do programa de recall da empresa é relativamente pequeno: 16 mil unidades de dois modelos de notebooks e que ficaram restritos ao mercado japonês. Uma número irrisório, se comparado aos mais de 4 milhões de micros da Dell ou os 1,8 milhão da Apple e que precisarão passar pelo processo de reposição de baterias. Outras empresas As baterias de notebooks fabricadas pela Sony também equipam outras duas marcas de fabricantes de portáteis: Acer e HP. A primeira não descarta realizar um processo de recall, embora esteja investigando o assunto. Já a HP afirmou que não deve realizar o recall, já que o problema com as baterias, que passa pelo superaquecimento, é prevenido por um sistema da empresa que previne esse tipo de problema.