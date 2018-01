Hitachi lança celular que substitui GPS do carro

A fabricante japonesa de eletrônicos Hitachi não é estranha no mundo de celulares com GPS. Mas o novo lançamento da empresa, divulgado nesta quinta-feira, 25, pelo site Engadget, dá um passo à frente e pode ser utilizado como acessório no carro. É o modelo W54H, também chamado de "Wooo". Veja também: Hitachi abandona produção de computadores pessoais A tela do celular tem 2,8 polegadas (menos que a do iPhone, da Apple, por exemplo) equipada com um flip para fixar o equipamento no painel de veículos, câmera de 2 megapixels, cartão de memória microSD e receptor de TV por internet sem fio. O software de GPS é especialmente amigável, já que permite ao motorista dar ordens por fala, sem tirar a mão do volante. A Hitachi ainda não divulgou o preço de mercado do modelo W54H.