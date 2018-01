Hitachi lança em abril TVs de alta definição com HD removível A Hitachi anunciou na terça-feira que planeja vender os primeiros modelos de televisores de alta definição do mundo equipados com discos rígidos removíveis. Os usuários poderão ampliar a capacidade de gravação em alta definição com novos discos e a Hitachi espera que o recurso ajude a ampliar as vendas, disseram executivos. A Hitachi prometeu trazer para o azul suas operações com TVs planas no primeiro trimestre deste ano. O maior conglomerado de eletrônicos do Japão equipará TVs de plasma e de cristal líquido (LCD) com discos rígidos internos de 250 Gigabytes e discos removíveis de 80 a 160 Gigabytes a partir de 20 de abril, no Japão. A empresa espera que vender esses televisores em outros mercados nos próximos dois anos. Os discos rígidos serão programados para evitar a duplicação de conteúdo de alta definição protegido por direito autoral, apesar de permitirem a transferência de informação. A Hitachi venderá o modelo de 160 Gigabytes por cerca de 35 mil ienes (US$ 300 ) e o de 80 gigabytes por 20 mil ienes. O drive de 160 gigabytes é capaz de armazenar até 32 horas de vídeo. Se os preços caírem no futuro, o disco rígido removível poderá eliminar a necessidade de DVDs HD-DVD e Blu-ray para gravação de alta definição. Apesar disso, a Hitachi continuará produzindo aparelhos de DVD, disse Masanori Yoshino, diretor geral da divisão de planejamento e marketing da Hitachi. "Discos rígidos são uma mídia muito diferente de discos ópticos e nós estudaremos ambas as soluções", disse o executivo.