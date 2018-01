Hoaxes de todos os tipos tomam conta da Web Cuidado. Há um novo vírus de computador à solta e foi detectado pelo laboratório da (preencha com o nome da empresa de sua escolha). Ele vem escondido em um arquivo denominado (melhores fotos da, vídeo secreto do... escolha novamente). Se receber um e-mail com este anexo, delete-o imediatamente. Segundo a análise, o vírus desconfigura seu micro, risca seus CDs, interfere no sinal da antena de TV e ainda rouba o toca-fitas do carro. Por isso, ele foi considerado muito perigoso pelo ...(tente novamente: FBI, Papa, Microsoft, etc...); e é muito importante que você avise todos os seus amigos, por e-mail. Esta é a estrutura básica do chamado hoax, ou boato. Um tipo de mensagem com pouco ou nenhum fundamento, que se espalha rapidamente pela internet, se aproveitando da credulidade ou falta de informação das pessoas (que quase nunca checam a veracidade do informado em sites de notícias ou nos endereços das páginas citadas). E o pior é que estas lendas urbanas se espalham com uma rapidez enorme e, conforme o caso, reaparecem de vez em quando conforme a experiência de quem navega na Web. Alguns destes hoaxes chegam a causar danos sérios às empresas, como o que envolve um suposto pacto demoníaco de um engenheiro da fabricante de motos Honda, que é tema de matéria de hoje, no jornal O Estado de S. Paulo, de Cleide Silva. E existem muitos outros, como o mapa da Amazônia internacionalizada, a promessa de um bônus em dinheiro para quem passar a mensagem adiante para mais pessoas ou o início da cobrança pelo acesso ao site de relacionamentos Orkut. Assim como acontece com correntes, spams e abaixo-assinados por e-mail, o melhor é suspeitar sempre do que parece ser uma mensagem estranha. Também é possível encontrar referência em sites da internet que trazem listagens de hoaxes clássicos como os sites das empresas de segurança Symantec e F-Secure, além de endereços como o site Quatro Cantos ou o bom Museum of Hoaxes, com mentiras da Web e também do mundo ´offline´.