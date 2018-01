Holanda ganha centro de reabilitação para viciados em videogame O videogame pode parecer algo inocente, mas pode ser tão viciante quanto jogos de azar ou drogas, além de ser um hábito difícil de largar, disse Keith Bakker, diretor da consultoria para viciados Smith & Jones, com sede em Amsterdã, Holanda. Bakker já tratou 20 pessoas viciadas em videogame desde janeiro. Todas têm entre 13 e 30 anos. Alguns dos pacientes chegaram a sofrer de síndrome de abstinência, suando e tremendo quando ficavam distantes de um videogame ou de um computador. O programa de desintoxicação passará a ser aplicado em julho. O tratamento terá duração média de oito semanas e incluirá sessões de terapia, excursões para lugares isolados, aulas sobre hábitos de vida saudáveis e medicação em caso de necessidade. As pesquisas sobre o tema ainda estão em seu início e não há consenso entre os especialistas sobre a definição exata de vício. Mas muitos especialistas consideram já estar claro que os jovens dependentes de jogos eletrônicos têm graves problemas comportamentais. "Temos crianças que não conseguem se comunicar com outras pessoas pessoalmente porque passaram os últimos três anos conversando com alguém que está na Coréia com a ajuda de um computador", exemplificou Bakker. "A rede social dessas pessoas desapareceu completamente."