Holanda proíbe transporte de aves após detectar gripe aviária

"Essa variante altamente patogênica da gripe é muito perigosa para as aves", disse o governo em comunicado. "A doença pode ser transmitida de animais para humanos."

A doença foi identificada em uma criação com 150 mil galinhas na vila de Hekendorp no sábado. Autoridades no momento estão exterminando as aves.

A variante, que não foi nomeada, é perigosa para todas as aves e mortal para as galinhas.

Surtos anteriores de gripe aviária na Europa e na Ásia foram altamente contagiosos e infectaram humanos, gerando o temor de que surtos de gripe aviária poderiam provocar grandes epidemias.

Na manhã deste domingo, autoridades impuseram uma proibição de 72 horas para o transporte de e para granjas de todo o país de aves, ovos e outros materiais e produtos relacionados. Também proibiram todos os tipos de caça.

A proibição valerá por 30 dias para as 16 granjas no raio de dez quilômetros do lugar onde a doença foi identificada. Essas criações seguirão procedimentos de segurança para visitas e serão regularmente checadas.

Cerca de dez mil galinhas foram destruídas em março depois que a gripe aviária foi detectada numa fazenda no leste da Holanda.

Neste mês, a Alemanha identificou casos da altamente patogênica gripe aviária H5N8, que já atacou a Ásia, mas nunca foi registrada na Europa. Em setembro, a Rússia relatou os primeiros casos da H5N1, outra variante perigosa, em quase dois anos.

(Por Thomas Escritt)